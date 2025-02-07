Умєров отримав двох нових заступників – Мойсюка та Чуркіна
Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Кабінет міністрів 7 лютого призначив Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна заступниками міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення Мойсюка з посади спеціального уповноваженого президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України. Він обіймав посаду з 13 лютого 2024 року.

До цього з 2019-го до 2021 року був командувачем Десантно-штурмових військ. У 2021 році став заступником на той момент головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Валерій Чуркін своєю чергою був командиром Центру масштабування технологічних рішень при ЗСУ, який свого часу створив Залужний.

  • 1 жовтня 2024-го уряд звільнив заступника міністра оборони Станіслава Гайдера й державну секретарку відомства Людмилу Дараган.
  • 5 листопада уряд звільнив ще одного заступника Умєрова – Юрія Джигира.
  • 8 листопада уряд звільнив Олександра Сергія з посади заступника міністра оборони.
  • 24 січня Умєров анонсував звільнення свого заступника Кліменкова. Він заявив, що подасть відповідне клопотання Кабміну. Своє рішення Умєров пояснив незадовільною роботою у сфері закупівель.
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