Умєров отримав двох нових заступників – Мойсюка та Чуркіна
Кабінет міністрів 7 лютого призначив Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна заступниками міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення Мойсюка з посади спеціального уповноваженого президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України. Він обіймав посаду з 13 лютого 2024 року.
До цього з 2019-го до 2021 року був командувачем Десантно-штурмових військ. У 2021 році став заступником на той момент головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Валерій Чуркін своєю чергою був командиром Центру масштабування технологічних рішень при ЗСУ, який свого часу створив Залужний.
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