Зеленський звільнив свого спецуповноваженого з гарантій безпеки генерала Мойсюка

Євген Мойсюк (Фото: Армія.Inform)

Президент Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України. Відповідний указ №74/2025 опублікований на сайті Офісу президента.

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"Звільнити Мойсюка Євгена Георгійовича з посади Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України", – йдеться в повідомленні.

Хто займе місце Мойсюка, наразі невідомо, як і немає інформації про те, чи буде призначено його на нову посаду.

Довідка. Євген Мойсюк був призначений на цю посаду 13 лютого 2024 року.

Перед цим з 2019-го до 2021 року був командувачем Десантно-штурмових військ. У 2021 році став заступником на той момент головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

28 січня було звільнено заступника міністра оборони Кліменкова.

4 лютого командувач ОК "Південь" Геннадій Шаповалов оголосив, що йде з посади після нового призначення.

6 лютого Ілля Євлаш оголосив, що йде з посади речника Повітряних сил.