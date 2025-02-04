Командувач ОК "Південь" оголосив, що йде з посади після нового призначення

Геннадій Шаповалов (Фото: ОК "Південь")

Командувач військ оперативного командування "Південь" бригадний генерал Геннадій Шаповалов йде з посади. Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

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Шаповалов зазначив, що мав за честь бути командувачем "потужного військового колективу", який із перших днів повномасштабної війни захищає Україну.

"Гордий тим, що був частиною цієї міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України! Вдячний кожному і кожній", – підкреслив він.

19 січня президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Шаповалова координувати допомогу Україні у новій місії НАТО – NSATU. Український генерал працюватиме разом із партнерами у німецькому Вісбадені.

31 грудня 2024 року Зеленський призначив Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки СБУ.

19 січня Герой України Роман Качур очолив Національну академію сухопутних військ.