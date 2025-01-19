Зеленський призначив бригадного генерала координувати допомогу Україні у новій місії НАТО

З грудня працює нове командування НАТО, що фактично забирає у Штатів координацію допомоги для України

Геннадій Шаповалов (Фото: АрміяInform)

Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова на посаду з координації військової допомоги від партнерів.

Інших деталей нового призначення голова держави не навів, але зазначив, що Шаповалов працюватиме разом з партнерами у німецькому Вісбадені. Саме у цьому місті на американській базі розташований штаб нової місії НАТО, що називається NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU, дослівно: допомога у сфері безпеки та підготовки для України).

Ця місія фактично забирає у Штатів координацію допомоги для України, що багатьма розглядається як крок, спрямований на захист механізму підтримки проти обраного президента США Дональда Трампа, який скептично налаштований стосовно НАТО.

Генсек Альянсу Марк Рютте 18 грудня підтвердив початок роботи NSATU. Загальна чисельність особового складу цієї місії становитиме близько 700 осіб (з урахуванням фахівців на об'єктах у Бельгії, Польщі та Румунії).

Також 19 січня стало відомо, що новим керівником Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного став Герой України, полковник Романа Качура.

Остання посада Шаповалова – голова військ оперативного командування "Південь", куди він був призначений у квітні 2024 року.

Станом на 2022-й генерал працював начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ, а у 2023-му увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. У 2019-2021 роках був командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Серед закладів освіти, що закінчив Шаповалов, є Воєнний коледж армії США у штаті Пенсильванія.