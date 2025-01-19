Зеленский назначил бригадного генерала координировать помощь Украине в новой миссии НАТО

С декабря работает новое командование НАТО, фактически забирающее у Штатов координацию помощи для Украины

Геннадий Шаповалов (Фото: АрмияInform)

Президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность по координации военной помощи от партнеров.

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Другие детали нового назначения глава государства не привел, но отметил, что Шаповалов будет работать вместе с партнерами в немецком Висбадене. Именно в этом городе на американской базе расположен штаб новой миссии НАТО, которая называется NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU, дословно помощь в сфере безопасности и подготовки для Украины).

Эта миссия фактически отнимает у Штатов координацию помощи для Украины, что многими рассматривается как шаг, направленный на защиту механизма поддержки против избранного президента США Дональда Трампа, скептически настроенного по отношению к НАТО.

Генсек Альянса Марк Рютте 18 декабря подтвердил начало работы NSATU. Общая численность личного состава этой миссии составит около 700 человек (с учетом специалистов на объектах в Бельгии, Польше и Румынии).

Также 19 января стало известно, что новым руководителем Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного стал Герой Украины, полковник Роман Качур.

Последняя должность Шаповалова – глава войск оперативного командования "Юг", куда он был назначен в апреле 2024 года.

По состоянию на 2022 год генерал работал начальником Главного управления военного сотрудничества ВСУ, а в 2023-м вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. В 2019-2021 годах был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Среди учебных заведений, окончивших Шаповалов, есть Военный колледж армии США в штате Пенсильвания.