Зеленский назначил бригадного генерала координировать помощь Украине в новой миссии НАТО
Президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность по координации военной помощи от партнеров.
Другие детали нового назначения глава государства не привел, но отметил, что Шаповалов будет работать вместе с партнерами в немецком Висбадене. Именно в этом городе на американской базе расположен штаб новой миссии НАТО, которая называется NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU, дословно помощь в сфере безопасности и подготовки для Украины).
Эта миссия фактически отнимает у Штатов координацию помощи для Украины, что многими рассматривается как шаг, направленный на защиту механизма поддержки против избранного президента США Дональда Трампа, скептически настроенного по отношению к НАТО.
Генсек Альянса Марк Рютте 18 декабря подтвердил начало работы NSATU. Общая численность личного состава этой миссии составит около 700 человек (с учетом специалистов на объектах в Бельгии, Польше и Румынии).
Также 19 января стало известно, что новым руководителем Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного стал Герой Украины, полковник Роман Качур.
- Последняя должность Шаповалова – глава войск оперативного командования "Юг", куда он был назначен в апреле 2024 года.
- По состоянию на 2022 год генерал работал начальником Главного управления военного сотрудничества ВСУ, а в 2023-м вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. В 2019-2021 годах был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады.
- Среди учебных заведений, окончивших Шаповалов, есть Военный колледж армии США в штате Пенсильвания.