Герой Украины Роман Качур возглавил Национальную академию сухопутных войск

Именно он набрал больше голосов по результатам опроса в приложении "Армия+"

Роман Качур (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В мобильном приложении "Армия+" завершился опрос относительно нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного, больше всего голосов набрал полковник Роман Качур. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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Глава государства отметил, что ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый предложили пять кандидатов – это бригадные генералы Сергей Баранов и Михаил Сидоренко, полковники Евгений Ласийчук, Александр Бакулин и Роман Качур.

По словам Зеленского, больше всего голосов набрал именно Качур.

"Он хорошо знает фронт, командовал 55 отдельной артиллерийской бригадой. Я говорил с полковником Качуром – у него есть видение, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск", — добавил президент.

Глава государства поручил Качуру представить обществу, что изменится в академии, и провести в учебном заведении аудит.

"Поручил министру обороны Рустему Умерову назначить полковника Качура на должность начальника академии. Нам нужна максимально качественная подготовка наших воинов, наших офицеров, и подготовка на основе опыта этой войны, на основе героизма украинских ребят на фронте", — акцентировал Зеленский.

ДОПОЛНЕНО В 15:30. Умеров сообщил, что подписал указ о назначении Качура начальником академии.

"Полковник Качур – боевой офицер с большим опытом. Он командовал 55 отдельной артиллерийской бригадой, имеет глубокое понимание потребностей нашей армии и видение путей реформирования военного образования", – подчеркнул глава Минобороны.

Умеров назвал его ключевые задачи в должности:

→ проведение полного аудита работы академии;

→ введение реформ в военном образовании;

→ повышение качества подготовки воинов, офицеров и сержантов, что критически важно для армии.

"Особенно важно, что к этому решению были привлечены сами военнослужащие, принявшие участие в голосовании через современный цифровой инструмент "Армия+". Это позволяет сделать процесс принятия решений максимально прозрачным и демократическим", – добавил он.

СПРАВКА Роману Качуру 40 лет. Он родился в городе Сумы. В 2005 году окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии. В 2014-2018 годах служил начальником артиллерии 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ. С марта 2018 года до июля 2022 года – командир 55 отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Герой Украины (12 мая 2022 года), рыцарь ордена Богдана Хмельницкого трех степеней.

6 декабря 2024 года Минобороны пообещало уволить начальника Нацакадемии имени Сагайдачного Павла Ткачука. Курсанты сообщали о случаях травли, унижения и буллинга в учебном заведении.

18 декабря был уволен начальник Нацакадемии имени Сагайдачного. Главная инспекция Минобороны выявила многочисленные нарушения.

13 января 2025 года Зеленский рассказал о начале опроса относительно выбора начальника Национальной академии сухопутных войск.