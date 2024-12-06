Минобороны пообещало уволить начальника Нацакадемии имени Сагайдачного
Готовится приказ об увольнении начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в Верховной Раде, передает нардеп Юлия Яцык.
Уволить Ткачука решили по фактам, выявленным временной следственной комиссией, сообщил Гаврилюк.
Юлия Яцык – нардеп от Слуги народа и заместитель председателя ВСК по защите прав военнослужащих. Она утверждает, что главнокомандующий Александр Сырский пытался удержать Ткачука в должности, но "нерабская позиция курсантов НАСВ, здравый смысл и возмущение общества безнаказанностью Ткачука оказались сильнее".
Ранее, 21 марта, Яцык сообщила о коллективной жалобе от курсантов вуза. Среди прочего, те рассказали ВСК о следующем:
→ существует "ротная касса", в которую курсанты "сбрасываются" на разные нужды (покупку принтера, бумаги, моющих средств и т.п.);
→ увольнение курсантов регулируется в "ручном режиме" (если хочешь увольнение, например, нужно купить бумагу, заправить картридж и пр.);
→ есть случаи травли, унижения и буллинга курсантов;
→ в медпункте отсутствуют необходимые лекарства ("все лечат ибупрофеном или парацетамолом");
→ в разных группах от 30% до 60% курсантов, стоящих на обеспечении, не питаются в столовой по разным причинам (в основном из-за невкусных блюд и низкого качества продуктов).
Уже на следующий день, 22 марта, командование Сухопутных войск приняло решение о проверке положения дел в академии.
"В случае подтверждения указанных [ВСК] случаев будут приняты все необходимые меры, а к ответственным должностным лицам применены взыскания в соответствии с действующим законодательством Украины", – говорилось в сообщении.
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