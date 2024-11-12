В ВСУ начали дополнительную проверку по поводу конфликта военных "Асгарда" и Дмитриева
Командование Сухопутных войск сообщило, что начало дополнительную проверку обстоятельств инцидента между госслужащим Александром Дмитриевым и военными из группы "Асгард".
Командование отмечает, что такое решение приняло "подробно изучив" выводы Главного управления военной службы правопорядка ВСУ и учитывая ее предложения.
Теперь же одновременно начаты "непредвзятые меры дополнительной проверки" в отношении всех фигурантов инцидента. В частности, в отношении Дмитриева открыто дисциплинарное производство и создана дисциплинарная комиссия.
В то же время командование отмечает: начато служебное расследование, чтобы уточнить причины и условия, способствовавшие правонарушению, и установить "степень вины военнослужащих".
Информацию по результатам дополнительных проверок обещают сообщить дополнительно – и командование просит общество до этого момента воздержаться от "ранее выводов" об инциденте.
- 14 октября бойцы подразделения "Глаз" группы "Асгард" заявили, что Дмитриев, называвший себя советником командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, "отдает приказы" военным и унижает их.
- Тогда же в Сухопутных войсках отреагировали и пообещали выяснить обстоятельства дела.