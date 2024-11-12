В ВСУ начали дополнительную проверку по поводу конфликта военных "Асгарда" и Дмитриева

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Командование Сухопутных войск сообщило, что начало дополнительную проверку обстоятельств инцидента между госслужащим Александром Дмитриевым и военными из группы "Асгард".

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Командование отмечает, что такое решение приняло "подробно изучив" выводы Главного управления военной службы правопорядка ВСУ и учитывая ее предложения.

Теперь же одновременно начаты "непредвзятые меры дополнительной проверки" в отношении всех фигурантов инцидента. В частности, в отношении Дмитриева открыто дисциплинарное производство и создана дисциплинарная комиссия.

В то же время командование отмечает: начато служебное расследование, чтобы уточнить причины и условия, способствовавшие правонарушению, и установить "степень вины военнослужащих".

Информацию по результатам дополнительных проверок обещают сообщить дополнительно – и командование просит общество до этого момента воздержаться от "ранее выводов" об инциденте.