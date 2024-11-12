У ЗСУ розпочали додаткову перевірку щодо конфлікту військових "Асгарду" та чиновника Дмітрієва

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Командування Сухопутних військ повідомило, що почало додаткову перевірку обставин інциденту між держслужбовцем Олександром Дмітрієвим і військовими з групи "Асгард".

Командування зазначає, що таке рішення ухвалили "детально вивчивши" висновки Головного управління військової служби правопорядку ЗСУ й урахувавши її пропозиції.

Тепер же одночасно розпочато "неупереджені заходи додаткової перевірки" стосовно всіх фігурантів інциденту. Зокрема, стосовно Дмітрієва відкрито дисциплінарне провадження та створено дисциплінарну комісію.

Водночас командування зауважує: розпочато службове розслідування, аби уточнити причини й умови, що сприяли правопорушенню, та встановити "ступінь вини військовослужбовців".

Інформацію за результатами додаткових перевірок обіцяють повідомити додатково – і командування просить суспільство до цього моменту утриматися від "завчасних висновків" щодо інциденту.