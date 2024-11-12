У ЗСУ розпочали додаткову перевірку щодо конфлікту військових "Асгарду" та чиновника Дмітрієва
Командування Сухопутних військ повідомило, що почало додаткову перевірку обставин інциденту між держслужбовцем Олександром Дмітрієвим і військовими з групи "Асгард".
Командування зазначає, що таке рішення ухвалили "детально вивчивши" висновки Головного управління військової служби правопорядку ЗСУ й урахувавши її пропозиції.
Тепер же одночасно розпочато "неупереджені заходи додаткової перевірки" стосовно всіх фігурантів інциденту. Зокрема, стосовно Дмітрієва відкрито дисциплінарне провадження та створено дисциплінарну комісію.
Водночас командування зауважує: розпочато службове розслідування, аби уточнити причини й умови, що сприяли правопорушенню, та встановити "ступінь вини військовослужбовців".
Інформацію за результатами додаткових перевірок обіцяють повідомити додатково – і командування просить суспільство до цього моменту утриматися від "завчасних висновків" щодо інциденту.
- 14 жовтня бійці підрозділу "ОЧІ" групи "Асгард" заявили, що цивільний Дмітрієв, який називав себе радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, "віддає накази" військовим і принижує їх.
- Тоді ж у Сухопутних військах відреагували й пообіцяли з’ясувати обставини справи.