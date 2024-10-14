Бійці підрозділу "ОЧІ" групи "Азгард" заявили, що цивільний Олександр Дмітрієв на прізвисько Тихоход, який називає себе радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, "віддає накази" військовим і принижує їх. Сухопутні війська відреагували – обіцяють з’ясувати обставини справи.

"Цивільна особа, яка дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу. А саме: віддавати накази військовим, погрожувати "ламати військових через коліно" та принижувати їх гідність", – заявили військові у відеозверненні.

Бійці закликали командування втрутитись у ситуацію та вимагають публічних вибачень від Дмітрієва.

На оприлюдненому відео також є запис розмови нібито Дмітрієва з військовими – він використовує нецензурну лексику й ображає бійців, заявляючи про "бойовий наказ". Також до відео додано фрагмент з інтерв’ю з Дмітрієвим, у якому він наголошує, що не є військовим – називає себе держслужбовцем і цивільною особою.

У Сухопутних військах запевнили, що інцидент буде ретельно розслідуваний, будуть з'ясовані аргументи й докази обох сторін конфлікту і їхнім діям буде надано правову оцінку.

Також Сухопутні війська пообіцяли проінформувати суспільство про рішення за результатами службового розслідування і закликали утриматись від "самостійної емоційної оцінки даної ситуації, яка може бути невірною через відсутність повного обсягу інформації та суперечності наявної".

У ЗМІ не багато згадувань про Дмітрієва. В тексті Бабеля він фігурував як радник Сирського, коли той був командувачем Сухопутних військ.

Павлюк раніше був першим заступником міністра оборони.

З 11 лютого 2024-го Павлюк став командувачем Сухопутних військ – він змінив на цій посаді Сирського, якого Зеленський підвищив до головнокомандувача ЗСУ.

Читайте також: Скандал з очільником Steko. В компанії кажуть про наклеп, а у ТЦК – про дискредитацію військових