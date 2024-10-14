Бойцы подразделения "ОЧІ" группы "Азгард" заявили, что гражданский Александр Дмитриев по прозвищу Тихоход, который называет себя советником командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, "отдает приказы" военным и унижает их. Сухопутные войска отреагировали – обещают выяснить обстоятельства дела.

"Гражданское лицо, позволяющее себе вмешиваться в работу нашего подразделения. А именно: отдавать приказы военным, угрожать "ломать военных через колено" и унижать их достоинство", – заявили военные в видеообращении.

Бойцы призвали командование вмешаться в ситуацию и требуют публичных извинений от Дмитриева.

На обнародованном видео также есть запись разговора якобы Дмитриева с военными – он использует нецензурную лексику и оскорбляет бойцов, заявляя о "боевом приказе". Также к видео добавлен фрагмент из интервью с Дмитриевым, в котором он отмечает, что он не военный – называет себя госслужащим и гражданским лицом.

В Сухопутных войсках заверили, что инцидент будет тщательно расследован, будут выяснены аргументы и доводы обеих сторон конфликта и их действиям будет дана правовая оценка.

Также Сухопутные войска пообещали проинформировать общество о решении по результатам служебного расследования и призвали воздержаться от "самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации, которая может быть неверной из-за отсутствия полного объема информации и противоречия имеющейся".

В СМИ не много упоминаний о Дмитриеве. В тексте Бабеля он фигурировал как советник Сырского, когда тот был командующим Сухопутными войсками.

Павлюк раньше был первым замминистра обороны.

С 11 февраля 2024-го Павлюк стал командующим Сухопутными войсками – он сменил на этом посту Сырского, которого Зеленский повысил до главнокомандующего ВСУ.

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