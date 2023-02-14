Кабмин назначил заместителей глав Минобороны и МВД
Кабинет министров назначил Александра Павлюка заместителем министра обороны Алексея Резникова. Также сегодня правительство назначило заместителей министра внутренних дел и госсекретаря МВД, сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.
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На сегодняшнем заседании правительство уволило Ивана Руснака с должности первого замминистра обороны. На эту должность назначен Герой Украины, генерал-лейтенант Павлюк.
Олег Гайдук уволен с должности заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. На этой должности Резников хочет видеть основателя волонтерского фонда "Повернись живим" Виталия Дейнегу, однако об этом назначении пока не сообщается.
По словам Резникова, Руснак и Гайдук останутся в команде ведомства как советники руководителя.
Также Кабмин назначил заместителями главы МВД Игоря Клименко:
→ Богдана Драпятого;
→ Екатерину Павличенко;
→ Алексея Сергеева;
→ Василия Тетерю;
→ Леонида Тимченко.
Госсекретарем МВД назначена Инна Ящук.
- 13 февраля 2023 года выяснилось, что у Резникова будут новые замы: по данным LIGA.net, это Герой Украины Павлюк, основатель волонтерского фонда "Повернись живим" Дейнега, а также экс-посол Шевченко.
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