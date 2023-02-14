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Кабмин назначил заместителей глав Минобороны и МВД

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 16:29
Кабмин назначил заместителей глав Минобороны и МВД - Фото
Александр Павлюк (скриншот видео UKRAINIAN SECURITY & COOPERATION CENTRE)

Кабинет министров назначил Александра Павлюка заместителем министра обороны Алексея Резникова. Также сегодня правительство назначило заместителей министра внутренних дел и госсекретаря МВД, сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

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На сегодняшнем заседании правительство уволило Ивана Руснака с должности первого замминистра обороны. На эту должность назначен Герой Украины, генерал-лейтенант Павлюк.

Олег Гайдук уволен с должности заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. На этой должности Резников хочет видеть основателя волонтерского фонда "Повернись живим" Виталия Дейнегу, однако об этом назначении пока не сообщается.

По словам Резникова, Руснак и Гайдук останутся в команде ведомства как советники руководителя.

Также Кабмин назначил заместителями главы МВД Игоря Клименко:

→ Богдана Драпятого;

→ Екатерину Павличенко;

→ Алексея Сергеева;

→ Василия Тетерю;

→ Леонида Тимченко.

Госсекретарем МВД назначена Инна Ящук.

Читайте также: Дейнега о возможности назначения в Минобороны: Предложение старше скандала с яйцами

Оксана Житнюк
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кабмин минобороны александр павлюк
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