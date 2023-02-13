Дейнега о возможности назначения в Минобороны: Предложение старше скандала с яйцами

Основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега подтвердил, что его могут назначить заместителем министра обороны по вопросам цифровой трансформации, и заявил, что уже давно получил это предложение. В случае назначения он рассчитывает на полную свободу действий, заявил Дейнега в пространном посте в Facebook.

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Он рассказал, что не впервые получает предложение перейти на государственную службу, но впервые у него нет обязательств, которые сдерживали бы от такого шага.

"Если я таки зайду на должность – то вот что будет дальше. Будет карт-бланш от министра – разрешение на решения, которые я сочту правильными в сфере своих полномочий. Будет жесткое наведение приоритетов и чистка от кадров, для которых IТ-сектор МОУ мог стать сферой их интересов или возможностью не пойти в военкомат либо служить в армии только на бумаге, не принося реальной пользы", – заявил Дейнега.

Он написал, что не будет давать интервью или выступать на телевидении в течение первых ста дней в должности, и вообще не планирует оставаться на ней более двух лет.

Дейнега рассказал, что в течение следующих двух дней намерен обсудить свою возможную работу в Минобороны с представителями власти, Вооруженных Сил и "частью потенциальных критиков", и лишь убедившись в том, что изменения возможны и будут поддерживаться, он примет окончательное решение.

"Чтобы не было манипуляций. Это предложение старше скандала с яйцами. Он только ускорил назначение на пару недель. Больше никак они не связаны", – написал Дейнега.

13 февраля министр обороны Алексей Резников анонсировал назначение новых заместителей главы ведомства для повышения эффективности работы. По данным LIGA.net, речь идет о Виталии Дейнеге, экс-после Андрее Шевченко и генерале Александре Павлюке.

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Андрій Водяний

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