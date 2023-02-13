У Резникова могут быть новые заместители: основатель фонда "Повернись живим" и экс-посол

Министр обороны Алексей Резников анонсировал назначение новых заместителей главы ведомства "для повышения эффективности работы". Об этом он написал в Facebook.

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"Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые замминистра. Соответствующие документы на согласование я уже представил", – написал Резников.

Собеседник LIGA.net в украинском правительстве сообщил, что новыми заместителями министра обороны могут стать Виталий Дейнега и Андрей Шевченко. По его словам, кандидатуры поданы Резниковым на согласование президенту Владимиру Зеленскому.

Дейнега основал благотворительный фонд "Повернись живим" и был его руководителем с 2014 по 2020 годы. Шевченко – журналист, бывший нардеп, экс-посол Украины в Канаде (с 2015-го по 2021-й).

После скандала с продуктами для ВСУ из Минобороны были уволены два чиновника, которые отвечали за закупки.

По результатам проведенных в 2022 году внутренних аудитов 621 чиновник Минобороны и ВСУ был привлечен к ответственности, заявил Резников.

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Оксана Житнюк , Юрій Смірнов

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