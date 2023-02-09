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Проверки в Минобороны и ВСУ: Резников заявил о привлечении к ответственности 621 чиновника

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 17:14
Проверки в Минобороны и ВСУ: Резников заявил о привлечении к ответственности 621 чиновника - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

По результатам проведенных в течение 2022 года внутренних аудитов 621 чиновник Минобороны и ВСУ был привлечен к ответственности. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Алексей Резников.

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Он подчеркнул, что из них 497 должностных лиц были привлечены к материальной ответственности, 124 – к дисциплинарной.

По словам Резникова, все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранителям.

"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной – нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, несут и будут нести ответственность", – уверяет Резников.

21 января издание ZN.ua опубликовало материал журналиста Юрия Николова, в котором утверждалось, что Минобороны покупает для армии продукты в несколько раз дороже розничных цен. В Минобороны назвали информацию о закупке продуктов манипуляцией и заявили, что передали в СБУ данные "для расследования распространения заведомо ложных сведений". 23 января большой ответ на статью опубликовал Резников. Но после скандала были уволены два чиновника МО, отвечавших за закупки.

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Оксана Житнюк
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коррупция Алексей Резников минобороны
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