Проверки в Минобороны и ВСУ: Резников заявил о привлечении к ответственности 621 чиновника

По результатам проведенных в течение 2022 года внутренних аудитов 621 чиновник Минобороны и ВСУ был привлечен к ответственности. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Алексей Резников.

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Он подчеркнул, что из них 497 должностных лиц были привлечены к материальной ответственности, 124 – к дисциплинарной.

По словам Резникова, все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранителям.

"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной – нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, несут и будут нести ответственность", – уверяет Резников.

Резников признал, что допустил коммуникационный провал после скандала с закупкой продуктов для МО якобы по завышенным ценам.

Вчера Резников заявил, что поручил провести проверку качества горюче-смазочных материалов – проверить всю логистическую цепочку, чтобы выявить возможные злоупотребления в Минобороны.

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Оксана Житнюк

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