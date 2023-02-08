Резников назвал два направления для борьбы с коррупцией в Минобороны
08.02.2023, 14:34
Алексей Резников (Фото: EPA)
Министр обороны Алексей Резников назвал два направления для борьбы с коррупцией в Минобороны. Об этом Резников написал в Facebook.
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По его словам, для предупреждения и предотвращения коррупции в Минобороны начаты действия в двух направлениях.
"Первое. Перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны. Ищем кадры. Второе. Формируем общественный антикоррупционный механизм, открытый для сотрудничества", – написал Резников.
21 января издание ZN.ua опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Минобороны покупает для армии продукты в несколько раз дороже розничных цен. В Минобороны назвали информацию о закупке продуктов манипуляцией и заявили, что передали в СБУ данные "для расследования распространения заведомо ложных сведений". 23 января большой ответ на статью опубликовал Резников. Но после скандала были уволены два чиновника МО, отвечавших за закупки.
- 5 февраля 2023 года глава фракции СН Арахамия подтвердил планы провести перестановки в правительстве. По его словам, Резников якобы должен был получить должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его нынешнюю должность в МО занял бы глава ГУР Буданов.
- Уже 6 февраля Арахамия заявил, что все остаются на своих местах.
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