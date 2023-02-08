Министр обороны Алексей Резников назвал два направления для борьбы с коррупцией в Минобороны. Об этом Резников написал в Facebook.

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По его словам, для предупреждения и предотвращения коррупции в Минобороны начаты действия в двух направлениях.

"Первое. Перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны. Ищем кадры. Второе. Формируем общественный антикоррупционный механизм, открытый для сотрудничества", – написал Резников.

5 февраля 2023 года глава фракции СН Арахамия подтвердил планы провести перестановки в правительстве. По его словам, Резников якобы должен был получить должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его нынешнюю должность в МО занял бы глава ГУР Буданов.

Уже 6 февраля Арахамия заявил, что все остаются на своих местах.

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Наталія Медведєва

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