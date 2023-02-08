UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников назвал два направления для борьбы с коррупцией в Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 14:34
Резников назвал два направления для борьбы с коррупцией в Минобороны - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников назвал два направления для борьбы с коррупцией в Минобороны. Об этом Резников написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, для предупреждения и предотвращения коррупции в Минобороны начаты действия в двух направлениях.

"Первое. Перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны. Ищем кадры. Второе. Формируем общественный антикоррупционный механизм, открытый для сотрудничества", – написал Резников.

21 января издание ZN.ua опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Минобороны покупает для армии продукты в несколько раз дороже розничных цен. В Минобороны назвали информацию о закупке продуктов манипуляцией и заявили, что передали в СБУ данные "для расследования распространения заведомо ложных сведений". 23 января большой ответ на статью опубликовал Резников. Но после скандала были уволены два чиновника МО, отвечавших за закупки.

Читайте также: "Держим строй". Резников заявил, что принял к сведению критику

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция Алексей Резников минобороны
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 