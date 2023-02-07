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"Держим строй". Резников заявил, что принял к сведению критику

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 11:34
Алексей Резников (Фото: ОП)

На фоне информационного шума вокруг Министерства обороны, связанного с антикоррупционными расследованиями, анонсированной и затем отложенной кадровой ротацией в руководстве ведомства, а также с возможной подрывной работой против обороноспособности Украины, глава МО Алексей Резников заверил в Facebook, что продолжает "работать на победу".

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Министр обороны поблагодарил "за конструктивную критику", сказал, что в Минобороны "делают выводы" и "продолжают реформы даже во время войны".

"Держим строй. Укрепляем оборону, работаем на победу", – написал он.

5 февраля 2023 года глава фракции СН Арахамия подтвердил планы провести перестановки в правительстве. По его словам, Резников якобы должен получить должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его нынешнюю должность в МО займет глава ГУР Буданов. Уже 6 февраля Арахамия заявил, что все остаются на своих местах.
  • Резников признал, что допустил коммуникационный провал после скандала с закупкой продуктов для МО якобы по завышенным ценам.
  • Комментируя возможную отставку, он заявил, что готов покинуть свой пост, как только такое решение примет верховный главнокомандующий.
  • 5 февраля Резников заявил, что ему как министру обороны "не за что стыдиться", и что даже в случае отставки он будет "победителем".

Читайте также: Источники раскрыли, почему Резников останется министром обороны

Євген Пилипенко
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Алексей Резников война минобороны
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