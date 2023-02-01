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В Минобороны отреагировали на подозрения своим экс-чиновникам: проводят служебные проверки

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 19:37
В Минобороны отреагировали на подозрения своим экс-чиновникам: проводят служебные проверки - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

В Министерстве обороны отреагировали на объявления подозрений бывшим должностным лицам ведомства – заявили, что по этим фактам также проводятся внутренние служебные проверки.

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В Минобороны заявили, что ведомство "демонстрирует открытость и прозрачность в своей деятельности" и всячески содействует правоохранительным органам в проведении процессуальных мероприятий.

"По поводу информации об объявлении подозрений бывшим должностным лицам системы Министерства обороны Украины следует отметить, что в оборонном ведомстве со своей стороны по данным фактам проводятся служебные проверки", – заявили в Минобороны.

В оборонном ведомстве заявили о "нулевой толерантности" к коррупции и уверяют, что каждая информация о возможных ее проявлениях тщательно проверяется.

"В случае подтверждения фактов уполномоченные органы дают правовую оценку, а министр обороны Украины осуществляет соответствующее реагирование и принимает необходимые кадровые решения", – заявили в Минобороны.

  • Сегодня СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.
  • Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.
  • И.о. Департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев написал заявление на увольнение.

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Оксана Житнюк
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коррупция минобороны подозрение
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