Резников пригласил в Минобороны Павлюка, Дейнегу и Шевченко

Министр обороны Алексей Резников подтвердил инсайд LIGA.net о возможности назначения своими заместителями генерал-лейтенанта Александра Павлюка, основателя волонтерского фонда "Повернись живим" Виталия Дейнеги и экс-посла в Канаде Андрея Шевченко. В Facebook глава ведомства написал, кто и чем займется на этих должностях.

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Павлюк приглашен на должность первого замглавы МО.

"Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, обладает необходимыми лидерскими и управленческими качествами. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом", – написал Резников.

Дейнегу планируют сделать заместителем по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

"Современная война нуждается в новых подходах. Сектор цифрового развития – одно из направлений, где Украина способна на прорыв и может создавать новые стандарты для мира. Нужен новый взгляд, широкий кругозор и способность интегрировать возможности государства, бизнеса и общественного сектора. Пригласил известного волонтера с бэкграундом в сфере ИТ, а в последнее время журналиста-документалиста Виталия Дейнегу", – объяснил министр.

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Шевченко приглашен на должность заместителя по евроинтеграции.

"Усиление евроинтеграционного направления. Коммуникации с международными партнерами, законодателями и украинским обществом, внедрение в секторе обороны новых стандартов является одним из приоритетных направлений. Шевченко одновременно имеет успешный опыт работы в парламенте, а также в должности посла в Канаде", – указал глава МО.

Министр сообщил, что подал на согласование президенту Владимиру Зеленскому кандидатуры, после чего должно состояться утверждение их правительством.

"Должны сделать Минобороны еще более динамичным", – надеется на новых замов Резников.

14 февраля 2023 года Резников сообщил, что сделает заместителей Руснака и Гайдука своими советниками, анонсировал продолжение перезагрузки Минобороны.

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Євген Пилипенко

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