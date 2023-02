Резников сделает замов своими советниками, анонсировал продолжение перезагрузки Минобороны

Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по цифровому развитию Олег Гайдук останутся в команде ведомства как советники руководителя. Об этом сообщил в Facebook глава МО Алексей Резников.

На этих позициях они займутся "рядом приоритетных проектов, требующих полного привлечения экспертизы и компетенций", добавил министр.

Он поблагодарил коллег "за работу в самые сложные дни".

Также Резников анонсировал еще шаги по перезагрузке Минобороны: "Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней".

Сейчас Резников находится в Брюсселе на девятой встрече союзников Украины в противостоянии российской полномасштабной агрессии.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and ???? Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk