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Резников сделает замов своими советниками, анонсировал продолжение перезагрузки Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 10:46
Резников сделает замов своими советниками, анонсировал продолжение перезагрузки Минобороны - Фото
Олексій Резніков (фото - ЕРА)

Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по цифровому развитию Олег Гайдук останутся в команде ведомства как советники руководителя. Об этом сообщил в Facebook глава МО Алексей Резников.

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На этих позициях они займутся "рядом приоритетных проектов, требующих полного привлечения экспертизы и компетенций", добавил министр.

Он поблагодарил коллег "за работу в самые сложные дни".

Также Резников анонсировал еще шаги по перезагрузке Минобороны: "Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней".

Сейчас Резников находится в Брюсселе на девятой встрече союзников Украины в противостоянии российской полномасштабной агрессии.

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Євген Пилипенко
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Алексей Резников минобороны иван руснак заместитель Олег Гайдук
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