Скандал с главой Steko. В компании говорят о клевете, а в ТЦК – о дискредитации военных

Проводится правовая оценка действий Положая и решается вопрос привлечения его к ответственности, сообщили в областном ТЦК

Сергей Положай (Фото: Facebook-аккаунт Положая)

Опубликованное в социальных сетях видео, на котором руководитель компании Steko Сергей Положай унижает военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки, не является полным, и контекст ситуации потерян и изложен в выгодном для кого-то свете. Так компания отреагировала на конфликт с участием своего руководителя. Днепропетровский областной ТЦК и СП назвал поведение Положая позорным и противоправным.

В Steko призвали всех, кто присутствовал во время инцидента и имеет полную версию видео, предоставить ее. Также пресс-служба компании отметила, что это не первое видео, которое появляется в информационном пространстве. Накануне появилась также фейковая информация о ситуации, связанной с бегством от полиции и задержанием, заявили в Steko.

"Мы работаем над определением тех, кто это распространяет, и обязательно привлечем к ответственности за распространение ложной информации и клевету. Важно, чтобы правда была установлена, и мы стремимся предоставить точную картину событий", — подчеркнули в Steko.

Там добавили, что каждый день приносит новые вызовы, а "окружающая нас информация часто воспринимается субъективно, особенно в условиях стресса".

"Все мы, к сожалению, можем сказать или сделать что-то импульсивное, что не всегда отражает наши подлинные намерения или убеждения", – говорится в сообщении.

Днепропетровский ОТЦК и СП назвал публичное заявление Положая позорным и таким, что оскорбляет и дискредитирует военнослужащих.

"Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов о бронировании на время мобилизации. В то же время он хвастается своим пренебрежительным отношением не только к воинской обязанности, но и к военнослужащим и не стесняется при этом использовать ненормативную лексику. Фактически, гражданин Положай лично подтвердил противоправность своих действий", – подчеркнули в ТЦК.

Военные заявили, что на видео, распространяемых в сети, видны "позорные проявления агрессивного, грубого и дерзкого поведения и нецензурные, унизительные высказывания и угрозы военнослужащим".

Сейчас проводится правовая оценка действий Положая и решается вопрос привлечения его к ответственности, подчеркнули в ТЦК.