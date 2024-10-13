Скандал з очільником Steko. В компанії кажуть про наклеп, а у ТЦК – про дискредитацію військових

Наразі проводиться правова оцінка дій Положая та вирішується питання притягнення його до відповідальності, повідомили в обласному ТЦК

Сергій Положай (Фото: Facebook-акаунт Положая)

Опубліковане у соціальних мережах відео, на якому керівник компанії Steko Сергій Положай принижує військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, не є повним, і контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі. Так компанія відреагувала на конфлікт за участі свого керівника. Дніпропетровський обласний ТЦК та СП назвав поведінку Положая ганебною і протиправною.

У Steko закликали всіх, хто був присутній під час інциденту і має повну версію відео, надати її. Також пресслужба компанії зазначила, що це не перше відео, яке з’являється в інфопросторі. Напередодні з’явилася також фейкова інформація про ситуацію, пов’язану з втечею від поліції та затриманням, що є абсолютною неправдою, заявили в Steko.

"Ми працюємо над визначенням тих, хто це поширює, та обовʼязково притягнемо до відповідальності за розповсюдження неправдивої інформації та наклеп. Важливо, щоб правда була встановлена, і ми прагнемо надати точну картину подій", – наголосили в Steko.

Там додали, що кожен день приносить нові виклики, а "інформація, яка нас оточує, часто сприймається суб’єктивно, особливо в умовах стресу".

"Усі ми, на жаль, можемо сказати або зробити щось імпульсивно, що не завжди відображає наші справжні наміри або переконання", – йдеться у повідомленні.

Дніпропетровський ОТЦК та СП назвав публічну заяву Положая ганебною та такою, що ображає і дискредитує військовослужбовців.

"Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично, громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій", – наголосили в ТЦК.

Військові заявили, що на відео, що поширюються в мережі, видно "ганебні прояви агресивної, брутальної й зухвалої поведінки та нецензурні, принизливі висловлювання і погрози військовослужбовцям".

Наразі проводиться правова оцінка дій Положая та вирішується питання притягнення його до відповідальності, наголосили в ТЦК.