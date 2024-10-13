ТЦК "чмо" та "мразі". Гендиректор Steko Положай двічі обматюкав військових – відео

Сергій Положай заявив, що на повагу заслуговують лише військові на передовий і що тим, хто "робить добрі справи", не потрібно заважати

Сергій Положай (Фото: Instagram/serhii.steko)

У Дніпрі стався інцидент з місцевим бізнесменом і головою компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергієм Положаєм. Він обматюкав військового, який перевіряв у нього документи, про що сам і повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Уранці 13 жовтня почали з'являтися відео, на яких, імовірно, Положай стоїть в оточенні представника Територіального центру комплектування та правоохоронців. Український бізнесмен ображає військового та каже, що його справа "копати".

"У мене здоров'я – два тебе чи 10, а ти мені розповідатимеш, як поводитися, як розмовляти. Ще раз повторюю, я генеральний директор, 2 760 осіб працює, а ти солдат – іди копай", – сказав чоловік на відео, використовуючи матюки.

Обережно, на відео є ненормативна лексика!

Деякі наочні проблеми економічного бронювання.



Говорять, це поважний бізнесмен Сергій Положай, найбільший виробник вікон в Україні. pic.twitter.com/euc6H5WxZW - Victor Tregubov (@Shelifon) October 12, 2024

LIGA.net звернулася за коментарем до поліції Дніпра, щоб дізнатися про подробиці інциденту, проте станом на 09:40 відповіді не було. Водночас сам Положай на своїй сторінці у соціальній мережі підтвердив, що на відео справді він і розповів свою версію події.

За словами бізнесмена, 12 жовтня у центрі Дніпра відбулася "величезна облава". У цей час він ходив парком Шевченка з усіма документами, як стверджує Положай, і його зупинили представники ТЦК та поліції для перевірки документів. За словами бізнесмена, він показав військовий квиток з оновленими даними та повістку, продовжену до 1 листопада. Але представники військкомату заявили, що він не має броні й підлягає мобілізації. Його попросили проїхати до ТЦК для з'ясування.

За словами Положая, співробітники спецпідрозділу перевірили також його документи, нібито "послали" представників ТЦК і поліції та супроводили його додому. Примітно, що на одному з відео в мережі люди у військовій формі когось тримають на землі, проте подробиці невідомі.

Український бізнесмен образив представників ТЦК. На повагу, за його словами, заслуговують лише військові на передовий. Також він додав, що тим, хто "хто займається добрими справами, роблячи вікна" потрібно не заважати.

Також у мережі з'явилися кадри, як чорний Bentley Continental GT у Дніпрі тікав від поліції, порушуючи правила дорожнього руху. Попередньо за кермом міг бути також Положай, проте ні бізнесмен, ні поліція цю інформацію не прокоментували.

ВИПРАВЛЕНО. У попередній версії була помилка в заголовку в прізвищі – замість "Положай" було написано "Покладай".

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