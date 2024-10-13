ТЦК "чмо" и "мрази". Гендиректор Steko Положай дважды обматерил военных – видео

Сергей Положай заявил, что уважения заслуживают только военные на передовой и что тем, кто "делает хорошие дела" не нужно мешать

Сергей Положай (Фото: Instagram/serhii.steko)

В Днепре произошел инцидент с местным бизнесменом и главой компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергеем Положаем. Он обматерил военного, который проверял у него документы, о чем сам и сообщил на своей странице в Instagram.

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Утром 13 октября стали появляться видео, на которых предположительно Положай стоит в окружении представителя Территориального центра комплектования и правоохранителей. Украинский бизнесмен оскорбляет военного и говорит, что его дело "копать".

"У меня здоровья – два тебя или 10, а ты мне будешь рассказывать, как вести себя, как разговаривать. Еще раз повторяю, я генеральный директор, 2 760 человек работает, а ты солдат – иди копай", — сказал мужчина на видео, используя матерные выражения.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Деякі наочні проблеми економічного бронювання.



Кажуть, це поважний бізнесмен Сергій Положай, найбільший виробник вікон в Україні. pic.twitter.com/euc6H5WxZW — Victor Tregubov (@Shelifon) October 12, 2024

LIGA.net обратилась за комментарием в полицию Днепра, чтобы узнать подробности инцидента, однако по состоянию на 09:40 ответа не последовало. В то же время сам Положай на своей странице в социальной сети подтвердил, что на видео действительно он и рассказал свою версию произошедшего.

По словам бизнесмена, 12 октября в центре Днепра была "огромная облава". В это время он прогуливался по парку Шевченко со всеми документами, как утверждает Положай, и его остановили представители ТЦК и полиции для проверки документов. По словам бизнесмена, он показал военный билет с обновленными данными и повестку, продленную до 1 ноября. Но представители военкомата заявили, что у него нет брони и бизнесмен подлежит мобилизации. Его попросили проехать в ТЦК для выяснения.

По словам Положая, сотрудники спецподразделения проверили снова его документы, якобы "послали" представителей ТЦК и полиции и сопроводили его домой. Примечательно, что на одном из видео в сети люди в военной форме кого-то держат на земле, однако подробности неизвестны.

Украинский бизнесмен оскорбил представителей ТЦК. Уважения, по его словам, заслуживают только военные на передовой. Также он добавил, что тем, кто "кто занимается хорошими делами, производя окна" нужно не мешать.

Также в сети появились кадры, как черный Bentley Continental GT в Днепре убегал от полиции, нарушая правила дорожного движения. Предварительно, за рулем мог быть также Положай, однако ни бизнесмен, ни полиция эту информацию не прокомментировали.

ИСПРАВЛЕНО. В предыдущей версии была ошибка в заголовке в фамилии – вместо "Положай" было написано "Покладай".

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