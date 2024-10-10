"Насилие продолжалось не один день". Результаты проверки в центре во Львовской области

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Насилие над детьми в учебно-реабилитационном центре во Львовской области длилось не один день, сейчас решается вопрос о переводе их в другое заведение. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский.

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По его словам, проверка спецучреждения с участием специалистов службы, которую инициировало руководство области, показала, что с детьми "проводились разговоры, чтобы они меньше освещали, что происходило в центре".

"Реально над детьми осуществлялось насилие и дети подтвердили, что были неоднократно свидетелями насилия. Даже до того доходило, что когда в конце дня они должны были заходить на территорию неогражденного заведения, их палками загоняли. И это просто шокирует", – сказал Добромильский.

Он добавил, что воспитанники жаловались на питание: говорили, что недоедают.

"Наши специалисты, когда общались с детьми, говорят, что от них был неприятный запах. Дети одеты очень неприлично, форменная одежда. И мы понимаем, что есть обеспечение, и много фондов приходит и предлагает одежду, ее хватает всем и повсюду. И почему так, мы просто не понимаем", – констатировал Добромильский.

Руководитель службы отметил, что 10 детей имеют показания для обучения в спецучреждении, другие могли посещать общеобразовательные школы. Поэтому будет проведено соответствующее дообследование.

По его словам, правоохранители расследуют уголовные производства по насилию и другим нарушениям законодательства.

"Мы же рекомендовали после этого мониторингового визита немедленно отселить всех детей в другое заведение, чтобы воспитатели вообще не имели возможности общаться с детьми. Потом мы будем еще раз с детьми общаться, потому что сейчас после часового общения с психологами они вышли на какой-то контакт. Мы понимаем, что это насилие длилось не один день", — добавил Добромильский.

Он отметил, что к детям не должны иметь доступа даже те воспитатели, которые знали о ситуации, но молчали и покрывали нарушения.

Решение о существовании заведения должен принять Львовский областной совет, являющийся владельцем помещений.

28 сентября Лубинец заявил, что в Львовской области в детском учебно-реабилитационном центре зафиксированы возможные случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми. По его данным, такие действия совершал директор учреждения.

7 октября в сети начало распространяться видео, на котором учительница учебно-реабилитационного центра бьет ребенка железным прутом и кулаками, при этом обзывая.

ОГП сообщил, что допросил более 40 человек и отстранил руководителя заведения.

7 октября 47-летней воспитательнице, избившей ребенка в учебно-реабилитационном центре, было вручено подозрение.