Скандал во Львовской области: в Украине проверят все заведения проживания детей

Оксана Жолнович (Фото: Facebook-аккаунт министра)

Национальной социальной сервисной службе поручено проверить все учреждения круглосуточного проживания детей с целью выявления возможных фактов насилия в их отношении или нарушения других прав. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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По ее словам, сообщение о возможных фактах насилия, которое произошло в одной из специальных школ Львовской области, шокирует. Министр заявила о необходимости установить все обстоятельства и привлечь к ответственности всех виновных.

Жолнович поблагодарила Офиса омбудсмена и Нацсоцслужбу, которые оперативно отреагировали на сигнал.

"Все дети должны учиться и расти в безопасном пространстве. В связи с этим, я поручила Нацсоцслужбе провести проверки во всех таких заведениях, где круглосуточно живут дети, с целью выявления возможных фактов насилия в их отношении или нарушения других прав", — подчеркнула министр.

Чиновница добавила, что служба разработала специальный опросник, чтобы экологическим способом выявлять нарушения, не травмируя чувства детей.

"В очередной раз хочу отметить, что лучше всего, чтобы все дети в Украине, даже если они имеют особые образовательные нужды, смогли учиться ближе к своим домам и каждый вечер возвращаться домой. К сожалению, пока таких детей вынуждены отправлять в спецшколы, которых лишь несколько в области ", – отметила Жолнович.

Она предложила развивать инклюзивные классы в общих школах и увеличивать количество семейных форм воспитания в общинах.

"Тогда это будут системные изменения, которые могли бы исправить проблему во всех учреждениях и обеспечить нормальное воспитание и развитие всех детей", — резюмировала Жолнович.

28 сентября Лубинец заявил, что в Львовской области в детском учебно-реабилитационном центре зафиксированы возможные случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми. По его данным, такие действия совершал директор учреждения.

Офис генерального прокурора сообщил о начале расследования по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица.

В тот же день глава Львовской ОВА Козицкий заявил, что директора заведения отстранили на время расследования.

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