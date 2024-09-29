Скандал на Львівщині: в Україні перевірять усі заклади цілодобового проживання дітей

Служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти порушення, не травмуючи почуття дітей, заявила Оксана Жолнович

Оксана Жолнович (Фото: Facebook-акаунт міністерки)

Національній соціальній сервісній службі доручено перевірити всі заклади цілодобового проживання дітей з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них чи порушення інших прав. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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За її словами, повідомлення про можливі факти насильства, яке відбулося в одній зі спеціальних шкіл Львівської області, шокує. Міністерка заявила про необхідність встановити всі обставини й притягнути до відповідальності усіх винуватих.

Жолнович подякувала Офісу омбудсмана та Нацсоцслужбі, що оперативно зреагували на сигнал.

"Усі діти мають навчатися і зростати в безпечному просторі. У зв'язку з тим, я доручила Нацсоцслужбі провести перевірки в усіх таких закладах, де цілодобово живуть діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них чи порушення інших прав", – наголосила міністерка.

Урядовиця додала, що служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти порушення, не травмуючи почуття дітей.

"В чергове хочу наголосити, що найкраще, щоб всі діти в Україні, навіть якщо вони мають особливі освітні потреби, змогли навчатися найближче до своїх домівок і щовечора повертатись додому. На жаль, наразі таких дітей змушені відправляти в спецшколи, яких лише декілька в області", – зазначила Жолнович.

Вона запропонувала розвивати інклюзивні класи в загальних школах і збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах.

"Тоді це будуть системні зміни, які б могли виправити проблему в усіх закладах і забезпечити нормальне виховання та розвиток усіх дітей", – резюмувала Жолнович.

28 вересня Лубінець заявив, що у Львівській області в дитячому навчально-реабілітаційному центрі зафіксовані можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми. За його даними, такі дії вчиняв директор установи.

Офіс генерального прокурора повідомив про початок розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої особи.

Того самого дня очільник Львівської ОВА Козицький заявив, що директора закладу відсторонили на час розслідування.

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