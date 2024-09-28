Омбудсман: У реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей, поліція не реагувала

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У Львівській області в одному з дитячих навчально-реабілітаційних центрів зафіксовані можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, у центрі перебувають найбільш вразливі діти: сироти, діти без батьківського піклування, ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, а також діти з особливими потребами.

Вихованці стверджують, що директор центру домагався дівчат, публічно принижував їх, погрожував побиттям і примусовим направленням до психіатричної лікарні за порушення дисципліни. Діти також розповідають, що їх систематично ображали словами на кшталт "ти нікому не потрібен/-а", "твої батьки алкаші", "ти хворий/-а", "з тебе нічого доброго не вийде".

Попри скарги дітей до поліції та місцевих служб, жодних заходів не було вжито, наголошує Лубінець. Лише після втручання омбудсмена правоохоронці задокументували факти, що призвело до відкриття кримінальної справи за статтею про сексуальне насильство щодо неповнолітніх.

Раніше Лубінець повідомляв, що у березні 2022 року 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 дорослих евакуювали до Німеччини.

Німецькі супровідники розповіли, що з початку евакуації було 55 дітей, хоча у розпорядженні директора центру йшлося, що їх має бути 68. Де 13 дітей – невідомо. Омбудсман підозрював, що родичі чиновників могли використати дітей для виїзду за кордон.

Служба у справах дітей та сім’ї КМВА відкинула заяву Лубінця, заявивши, що його інформація "ґрунтується на припущеннях".

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