Використання дітей-сиріт для виїзду за кордон. КМДА: Інформація Лубінця – припущення

Служба у справах дітей та сім’ї КМДА заявила, що заява Дмитра Лубінця не має під собою підтверджень

Діти на знищеній російській техніці в Києві (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Служба у справах дітей та сім’ї Київської міської державної адміністрації відкинула заяву омбудсмана Дмитра Лубінця щодо незаконного виїзду за кордон родичів київських чиновників, які нібито використали для цього дітей-сиріт. Там заявили, що інформація "ґрунтується на припущеннях".

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Служба заявила, що з початком великої війни Київ мав ухвалити рішення про порятунок та евакуацію дітей, які, зокрема, були вихованцями центрів соціально-психологічної реабілітації та безпосередню відповідальність за яких несе держава.

В органі стверджують, що у березні 2022 року не було чіткого механізму евакуації дітей.

"На початку повномасштабного вторгнення за допомоги Служби у справах дітей та сім’ї, за підтримки місцевої влади, евакуйовано в безпечні умови близько 1500 дітей-сиріт. У складі евакуаційної групи з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Києва виїхали в Німеччину 67 дітей, наразі продовжують перебувати в евакуації 30. Решта дітей влаштовані в сімейні форми виховання", – йдеться у повідомленні.

Місцева влада, без допомоги державних органів і центральних посадовців, домовилася з урядом Німеччини про евакуацію дітей до міста Вупперталь, Північний Рейн – Вестфалія, додали у КМДА.

Дітей із центрів соціально-психологічної реабілітації не могли евакуювати без професійного супроводу. Тому була створена група супровідників (психологи, вихователі, соціальні працівники, медики), які мали досвід роботи з дітьми, пояснюють там.

"Питання утримання та виховання дітей в Німеччині перебуває під особистим контролем мера Вупперталя та Київського міського голови", – уточнюють у пресслужбі КМДА.

Раніше Київська міська прокуратура заявила про відкриття кримінального провадження.

За словами Лубінця, у березні 2022 року 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 дорослих евакуювали до Німеччини.

Німецькі супровідники розповіли, що з початку евакуації було 55 дітей, хоча у розпорядженні директора центру йшлося, що їх має бути 68. Де 13 дітей – невідомо.

Лубінець і його команда дізналися: як в офіційних наказах вказали осіб, що супроводжують, які не мають стосунку до цієї сфери й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані. Омбудсман підозрює, що родичі чиновників могли використати дітей для виїзду за кордон.

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