Використання дітей-сирот для ухилення від служби. Розпочато розслідування

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що родичі київських чиновників використали дітей-сиріт для виїзду за кордон у березні 2022 року

Українські діти (Фото: ЕРА / Hannibal Hanschke)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за даними омбудсмена Дмитра Лубінця щодо незаконного виїзду за кордон родичів київських чиновників, які нібито використали для цього дітей-сиріт. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Під час розслідування буде перевірено інформацію Лубінця про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, зокрема своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон.

Крім того, буде перевірено, чи дійсно жоден з супровідників не повернувся з-за кордону.

У березні 2022 року 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 дорослих евакуювали до Німеччини.

Німецькі супровідники розповіли, що з початку евакуації було 55 дітей, хоча у розпорядженні директора центру йшлося, що їх має бути 68. Де 13 дітей – невідомо.

Лубінець і його команда дізналися: як осіб, що супроводжують, в офіційних наказах вказали людей, які не мають стосунку до цієї сфери й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані.

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