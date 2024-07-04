Використання дітей-сирот для ухилення від служби. Розпочато розслідування
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за даними омбудсмена Дмитра Лубінця щодо незаконного виїзду за кордон родичів київських чиновників, які нібито використали для цього дітей-сиріт. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Під час розслідування буде перевірено інформацію Лубінця про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, зокрема своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон.
Крім того, буде перевірено, чи дійсно жоден з супровідників не повернувся з-за кордону.
- У березні 2022 року 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 дорослих евакуювали до Німеччини.
- Німецькі супровідники розповіли, що з початку евакуації було 55 дітей, хоча у розпорядженні директора центру йшлося, що їх має бути 68. Де 13 дітей – невідомо.
- Лубінець і його команда дізналися: як осіб, що супроводжують, в офіційних наказах вказали людей, які не мають стосунку до цієї сфери й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані.
Читайте також: Внаслідок війни в Україні вважають зниклою 2021 дитину – Лубінець