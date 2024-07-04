Использование детей-сирот для уклонения от службы. Начато расследование

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что родственники киевских чиновников использовали детей-сирот для выезда за границу в марте 2022 года

Украинские дети (Фото: ЕРА / Hannibal Hanschke)

Правоохранители открыли уголовное производство по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца по поводу незаконного выезда за границу родственников киевских чиновников, якобы использовавших для этого детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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В ходе расследования будет проверена информация Лубинца о том, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева организовали выезд за границу нескольких лиц, в том числе своих родственников, под видом работников учреждений, сопровождающих детей при эвакуации за границу.

Кроме того, будет проверено, действительно ли ни один из сопровождающих не вернулся из-за границы.

В марте 2022 года 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева в сопровождении 20 взрослых были эвакуированы в Германию.

Немецкие сопровождающие рассказали, что с начала эвакуации было 55 детей, хотя в распоряжении директора центра говорилось, что их должно быть 68. Где 13 детей — неизвестно.

Лубинец и его команда узнали: как сопровождающих лиц в официальных приказах указали людей, не имеющих отношения к этой сфере, и только за день до этого стали работниками заведений, а некоторые совсем никогда не были трудоустроены.

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