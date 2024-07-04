Использование детей-сирот для выезда за границу. КГГА: Информация Лубинца – предположение

Служба по делам детей и семьи КГГА заявила, что заявление Дмитрия Лубинца не имеет под собой подтверждений

Дети на уничтоженной российской технике в Киеве (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Служба по делам детей и семьи Киевской городской государственной администрации отвергла заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца о незаконном выезде за границу родственников киевских чиновников, якобы использовавших для этого детей-сирот. Там заявили, что информация "основывается на предположениях".

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Служба заявила, что с началом большой войны Киев должен был принять решение о спасении и эвакуации детей, в том числе бывших воспитанников центров социально-психологической реабилитации и непосредственную ответственность за которых несет государство.

В органе утверждают, что в марте 2022 года не было четкого механизма эвакуации детей.

"В начале полномасштабного вторжения с помощью Службы по делам детей и семьи, при поддержке местных властей, эвакуировано в безопасные условия около 1500 детей-сирот. В составе эвакуационной группы из центров социально-психологической реабилитации детей Киева выехали в Германию 67 детей, продолжают находиться в эвакуации 30. Остальные дети устроены в семейные формы воспитания", – говорится в сообщении.

Местные власти, без помощи государственных органов и центральных должностных лиц, договорились с правительством Германии об эвакуации детей в город Вупперталь, Северный Рейн – Вестфалия, добавили в КГГА.

Детей из центров социально-психологической реабилитации не могли эвакуировать без профессионального сопровождения. Поэтому была создана группа сопровождающих (психологи, воспитатели, социальные работники, медики), имевших опыт работы с детьми, объясняют там.

"Вопрос содержания и воспитания детей в Германии находится под личным контролем мэра Вупперталя и мэра Киева", – утоняют в пресс-службе КГГА.

Ранее Киевская городская прокуратура заявила об открытии уголовного производства.

По словам Лубинца, в марте 2022 года 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева в сопровождении 20 взрослых были эвакуированы в Германию.

Немецкие сопроводители рассказали, что с начала эвакуации было 55 детей, хотя в распоряжении директора центра говорилось, что их должно быть 68. Где 13 детей – неизвестно.

Лубинец и его команда узнали: как в официальных приказах указали сопровождающих лиц, которые не имеют отношения к этой сфере и только за день до этого стали работниками заведений, а некоторые совсем никогда не были трудоустроены. Омбудсмен подозревает, что родственники чиновников могли использовать детей для выезда за границу.

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