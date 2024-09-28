Лубинец: В центре реабилитации под Львовом издевались над детьми, полиция не реагировала

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Во Львовской области в одном из детских учебно-реабилитационных центров зафиксированы возможные случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, в центре находятся наиболее уязвимые дети: сироты, дети без родительской опеки, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, а также дети с особыми потребностями.

Воспитанники утверждают, что директор центра добивался девушек, публично унижал их, угрожал избиением и принудительным направлением в психбольницу за нарушение дисциплины. Дети также рассказывают, что их систематически оскорбляли словами типа "ты никому не нужен/-а", "твои родители алкаши", "ты больной/-а", "из тебя ничего хорошего не получится".

Несмотря на жалобы детей в полицию и местные службы, никакие меры не были приняты, отмечает Лубинец. Только после вмешательства омбудсмена стражи порядка задокументировали факты, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Ранее Лубинец сообщал, что в марте 2022 года 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева в сопровождении 20 взрослых были эвакуированы в Германию.

Немецкие сопроводители рассказали, что с начала эвакуации было 55 детей, хотя в распоряжении директора центра говорилось, что их должно быть 68. Где 13 детей – неизвестно. Омбудсмен подозревал, что родственники чиновников могли использовать детей для выезда за границу.

Служба по делам детей и семьи КМВА отвергла заявление Лубинца, заявив, что его информация "основывается на предположениях".

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