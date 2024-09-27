Le Monde писала про обмін дітьми між Україною та РФ за посередництва Катару. Лубінець спростував

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмена)

Жодних угод про "обмін" дітьми між Росією та Україною не було і не може бути. Так уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на матеріал газети Le Monde про те, що Україна та РФ проведуть обмін дітьми за посередництва Катару.

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"Насправді жодної угоди ніхто не укладав. Це виглядає як відверте просування російських наративів", – заявив він.

За словами Лубінця, Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей, за що Україна вдячна. Омбудсмен констатував, що Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території.

Лубінець додав, що міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу, як обмін дітьми.

"Тому ще раз підкреслюю: ця інформація не відповідає дійсності. Прошу українських та міжнародних журналістів не поширювати чергову російську пропаганду та звертатися до офіційних джерел", – резюмував омбудсмен.

12 вересня омбудсмен повідомив, що, за офіційними даними, налічується 19 546 депортованих або примусово переміщених українських дітей.

14 вересня Костін заявив, що українські правоохоронці розслідують 11 проваджень, пов’язаних з мілітаризацією дітей на тимчасово окупованих територіях України.

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