Le Monde писала об обмене детьми между Украиной и РФ при участии Катара. Лубинец опроверг
Никаких соглашений об "обмене" детьми между Россией и Украиной не было и не может быть. Так уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на материал газеты Le Monde о том, что Украина и РФ проведут обмен детьми при посредничестве Катара.
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"На самом деле никакого соглашения никто не заключал. Это выглядит как откровенное продвижение российских нарративов", — заявил он.
По словам Лубинца, Катар выступает посредником именно в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей, за что Украина благодарна. Омбудсмен констатировал, что Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории.
Лубинец добавил, что международное гуманитарное право не предусматривает такой процесс, как обмен детьми.
"Поэтому еще раз подчеркиваю: эта информация не соответствует действительности. Прошу украинских и международных журналистов не распространять очередную российскую пропаганду и обращаться к официальным источникам", – резюмировал омбудсмен.
- 12 сентября омбудсмен сообщил, что, по официальным данным, насчитывается 19 546 депортированных или принудительно перемещенных украинских детей.
- 14 сентября Костин заявил, что украинские правоохранители расследуют 11 производств, связанных с милитаризацией детей на временно оккупированных территориях Украины.
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