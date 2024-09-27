Le Monde писала об обмене детьми между Украиной и РФ при участии Катара. Лубинец опроверг

Международное гуманитарное право не предусматривает такой процесс, как обмен детьми, заявил Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец (Фото: Офис омбудсмена)

Никаких соглашений об "обмене" детьми между Россией и Украиной не было и не может быть. Так уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на материал газеты Le Monde о том, что Украина и РФ проведут обмен детьми при посредничестве Катара.

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"На самом деле никакого соглашения никто не заключал. Это выглядит как откровенное продвижение российских нарративов", — заявил он.

По словам Лубинца, Катар выступает посредником именно в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей, за что Украина благодарна. Омбудсмен констатировал, что Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории.

Лубинец добавил, что международное гуманитарное право не предусматривает такой процесс, как обмен детьми.

"Поэтому еще раз подчеркиваю: эта информация не соответствует действительности. Прошу украинских и международных журналистов не распространять очередную российскую пропаганду и обращаться к официальным источникам", – резюмировал омбудсмен.

12 сентября омбудсмен сообщил, что, по официальным данным, насчитывается 19 546 депортированных или принудительно перемещенных украинских детей.

14 сентября Костин заявил, что украинские правоохранители расследуют 11 производств, связанных с милитаризацией детей на временно оккупированных территориях Украины.

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