Le Monde: Россия и Украина проведут обмен детьми, посредником выступит Катар

Обмен состоится в посольстве Катара в Москве, но дата не раскрывается

Украинские дети (Иллюстративное фото: Укрзалізниця)

Украина и Россия проведут обмен 13 детьми, которые были перемещены в результате полномасштабного вторжения. Посредником в обмене выступит Катар, сообщает Le Monde со ссылкой на информацию катарского чиновника l’Agence France-Presse.

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"Девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине ", — сообщил осведомленный чиновник.

Также, по информации от чиновника, четверо детей будут переданы России для "воссоединения с семьями". Возраст украинских детей от 12 до 17 лет, а тех, кого переместят в Россию, – от двух до семи лет. Всех детей встретят в посольстве Катара в Москве, но дата обмена не раскрывается.

Как отмечает издание Le Monde, Катар выступает посредником в вопросе обмена детьми, депортированными в Россию или на временно оккупированные территории Украины, с июля 2023 года. Ссылаясь на информацию украинской стороны, сообщается, что в Россию могли депортировать 20 000 украинских детей, а вернуть домой удалось около 400 из них.