Украина вернула 49 человек из российского плена. Среди них военный медик из Мариуполя

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Украине удалось вернуть 49 украинцев из российского плена – 13 сентября состоялся новый обмен со страной-агрессором. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"49 украинцев и украинок на дому. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди", - написал он.

Освобождена крымскотатарская активистка Ление Умерова, которую российские оккупанты взяли в заложники, когда она приехала ухаживать за своим больным отцом. Также Украина обменяла часть военных "Азовстали". Среди возвращенных домой – Герой Украины и военный медик Виктор Ивчук, руководивший военным госпиталем в Мариуполе.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных 23 солдат и сержантов, 19 офицеров. Восемь — представители ВСУ, двое — из Нацполиции, четверо пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и Азовстали из Нацгвардии. Остальные семь – гражданские.

Обмену способствовали Объединенные Арабские Эмираты.

"Все освобожденные из российского плена пройдут медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество", - добавили в Коордштабе.

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К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.

14 августа Лубинец заявил, что Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными.

24 августа Reuters анонсировало обмен военнопленными между Украиной и РФ при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Смотрите кадры предыдущего обмена. Тогда домой вернулись 115 украинцев.