Костин: Украина расследует 11 производств по милитаризации детей в оккупации
Украинские правоохранители расследуют 11 уголовных производств, связанных с милитаризацией детей на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.
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По его словам, девять обвинительных актов направлены в суд, четыре человека уже получили приговоры.
Костин отметил, что на оккупированных территориях детям выдают российские паспорта и заменяют данные, их "перевоспитывают" в духе российской пропаганды, затягивают в парамилитарные организации.
"Только в одном Крыму создано около 900 отрядов, в которые вовлечены более 29 000 детей. Согласно приказу министра образования России, несовершеннолетних членов "Юнармии" можно привлекать к боевым действиям против Украины", – сказал Костин.
Генпрокурор напомнил, что с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано около 4000 уголовных производств по фактам преступлений против детей, больше всего – в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Они касаются, в частности, фактов похищения и лишения свободы, принудительной депортации, сексуального насилия.
По информации Костина, за военные преступления против детей объявлено о подозрении 54 людям. В отношении 44 человек расследование завершено, дела переданы в суд. 31 военный преступник осужден.
- 12 сентября Лубинец заявил, что из оккупации на подконтрольные правительству Украины территории удалось вернуть более 900 детей.
- Омбудсмен сообщил, что по официальным данным насчитывается 19 546 депортированных или принудительно перемещенных украинских детей.
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