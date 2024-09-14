Костин: Украина расследует 11 производств по милитаризации детей в оккупации

Только в Крыму создано около 900 отрядов, к которым привлечены более 29 000 детей, заявил Андрей Костин

Российские юнармейцы (Фото: ресурс окупантов)

Украинские правоохранители расследуют 11 уголовных производств, связанных с милитаризацией детей на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

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По его словам, девять обвинительных актов направлены в суд, четыре человека уже получили приговоры.

Костин отметил, что на оккупированных территориях детям выдают российские паспорта и заменяют данные, их "перевоспитывают" в духе российской пропаганды, затягивают в парамилитарные организации.

"Только в одном Крыму создано около 900 отрядов, в которые вовлечены более 29 000 детей. Согласно приказу министра образования России, несовершеннолетних членов "Юнармии" можно привлекать к боевым действиям против Украины", – сказал Костин.

Генпрокурор напомнил, что с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано около 4000 уголовных производств по фактам преступлений против детей, больше всего – в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Они касаются, в частности, фактов похищения и лишения свободы, принудительной депортации, сексуального насилия.

По информации Костина, за военные преступления против детей объявлено о подозрении 54 людям. В отношении 44 человек расследование завершено, дела переданы в суд. 31 военный преступник осужден.

12 сентября Лубинец заявил, что из оккупации на подконтрольные правительству Украины территории удалось вернуть более 900 детей.

Омбудсмен сообщил, что по официальным данным насчитывается 19 546 депортированных или принудительно перемещенных украинских детей.

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