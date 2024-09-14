Костін: Україна розслідує 11 проваджень щодо мілітаризації дітей в окупації

Тільки в Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 000 дітей, заявив Андрій Костін

Російські юнармійці (Фото: ресурс окупантів)

Українські правоохоронці розслідують 11 кримінальних проваджень, пов’язаних з мілітаризацією дітей на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

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За його словами, дев’ять обвинувальних актів скеровано до суду, чотири особи вже отримали вироки.

Костін зазначив, що на окупованих територіях дітям видають російські паспорти й замінюють дані, їх "перевиховують" у дусі російської пропаганди, затягують в парамілітарні організації.

"Лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 000 дітей. Згідно з наказом міністра освіти Росії, неповнолітніх членів "Юнармії" можна залучати до бойових дій проти України", – сказав Костін.

Генпрокурор нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано близько 4000 кримінальних проваджень за фактами злочинів проти дітей, найбільше – в Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Вони стосуються, зокрема, фактів викрадення і позбавлення волі, примусової депортації, сексуального насильства.

За інформацією Костіна, за воєнні злочини проти дітей повідомлено про підозру 54 особам. Щодо 44 осіб розслідування завершено, справи передані до суду. 31 воєнного злочинця засуджено.

12 вересня Лубінець заявив, що з окупації на підконтрольні уряду України території вдалося повернути понад 900 дітей.

Омбудсман повідомив, що за офіційними даними, налічується 19 546 депортованих або примусово переміщених українських дітей.

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