Директора реабілітаційного центру на Львівщині відсторонили на час перевірки – ОВА
У Львівській області директора одного з дитячих навчально-реабілітаційних центрів відсторонили на час розслідування можливого насильства над дітьми з його боку. Про це повідомив очільник обладміністрації Максим Козицький.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
За його словами, на місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту ОВА – адміністрація сприяє розслідуванню.
"Тримаю ситуацію на особистому контролі. Буду інформувати про хід розслідування", – написав Козицький.
Також чиновник додав, що на час проведення перевірки очільника закладу відсторонили від роботи.
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у Львівській області в одному з дитячих навчально-реабілітаційних центрів зафіксовані можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми. За його даними, такі дії вчиняв директор установи.
Посадовець зазначив, що лише після його втручання
- До цього Лубінець повідомляв, що у березні 2022 року 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 дорослих евакуювали до Німеччини.
- Німецькі супровідники розповіли, що з початку евакуації було 55 дітей, хоча у розпорядженні директора центру йшлося, що їх має бути 68. Де 13 дітей – невідомо. Омбудсмен підозрював, що родичі чиновників могли використати дітей для виїзду за кордон.
- Служба у справах дітей та сім’ї КМВА відкинула заяву Лубінця, заявивши, що його інформація "ґрунтується на припущеннях".
Читайте також: За що мені такий син. Як батьки чинять несвідоме насильство над своїми дітьми та що з цим робити