Директора реабілітаційного центру на Львівщині відсторонили на час перевірки – ОВА

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У Львівській області директора одного з дитячих навчально-реабілітаційних центрів відсторонили на час розслідування можливого насильства над дітьми з його боку. Про це повідомив очільник обладміністрації Максим Козицький.

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За його словами, на місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту ОВА – адміністрація сприяє розслідуванню.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі. Буду інформувати про хід розслідування", – написав Козицький.

Також чиновник додав, що на час проведення перевірки очільника закладу відсторонили від роботи.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у Львівській області в одному з дитячих навчально-реабілітаційних центрів зафіксовані можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми. За його даними, такі дії вчиняв директор установи.

Посадовець зазначив, що лише після його втручання правоохоронці задокументували відповідні факти – і врешті-решт була відкрита кримінальна справа за статтею про сексуальне насильство щодо неповнолітніх. Натомість у Нацполіції області заявили, що раніше до них звернень стосовно ситуації не надходило.

До цього Лубінець повідомляв, що у березні 2022 року 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 дорослих евакуювали до Німеччини.

Німецькі супровідники розповіли, що з початку евакуації було 55 дітей, хоча у розпорядженні директора центру йшлося, що їх має бути 68. Де 13 дітей – невідомо. Омбудсмен підозрював, що родичі чиновників могли використати дітей для виїзду за кордон.

Служба у справах дітей та сім’ї КМВА відкинула заяву Лубінця, заявивши, що його інформація "ґрунтується на припущеннях".

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