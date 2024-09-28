Директора реабилитационного центра во Львовской области отстранили на время проверки – ОВА

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Во Львовской области директор одного из детских учебно-реабилитационных центров был отстранен на время расследования возможного насилия над детьми с его стороны. Об этом сообщил глава обладминистрации Максим Козицкий.

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По его словам, на место выехали правоохранители и специалисты профильного департамента ОВА – администрация способствует расследованию.

"Держу ситуацию на личном контроле. Буду информировать о ходе расследования", – написал Козицкий.

Также чиновник добавил, что во время проведения проверки руководителя заведения отстранили от работы.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что во Львовской области в одном из детских учебно-реабилитационных центров зафиксированы возможные случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми. По его данным, такие действия совершал директор учреждения.

Чиновник отметил, что только после его вмешательства правоохранители задокументировали соответствующие факты – и в конце концов было возбуждено уголовное дело по статье о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. В то же время в Нацполиции области заявили, что ранее к ним обращений о ситуации не поступало.

До этого Лубинец сообщал, что в марте 2022 года 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева в сопровождении 20 взрослых были эвакуированы в Германию.

Немецкие сопроводители рассказали, что с начала эвакуации было 55 детей, хотя в распоряжении директора центра говорилось, что их должно быть 68. Где 13 детей – неизвестно. Омбудсмен подозревал, что родственники чиновников могли использовать детей для выезда за границу.

Служба по делам детей и семьи КГВА отвергла заявление Лубинца, заявив, что его информация "основывается на предположениях".

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