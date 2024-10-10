"Насилля тривало не один день". Стали відомі результати перевірки у спецзакладі на Львівщині

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Насилля над дітьми у навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області тривало не один день, зараз вирішується питання про переведення їх в інший заклад. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

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За його словами, перевірка спецзакладу за участі фахівців служби, яку ініціювало керівництво області показала, що з дітьми "проводилися розмови, щоб вони менше висвітлювали, що відбувалося в центрі".

"Реально над дітьми здійснювалося насилля і діти підтвердили, що були неодноразово свідками насилля. Навіть до того доходило, що коли в кінці дня вони мали заходити на територію закладу, який є неогороджений, їх палками заганяли. І це просто шокує", – сказав Добромільський.

Він додав, що вихованці скаржились на харчування: говорили, що недоїдають.

"Наші фахівці, коли спілкувалися з дітьми, то говорять, що від них був неприємний запах. Діти одягнуті дуже непристойно, формений одяг. І ми розуміємо, що є забезпечення, і багато фондів приходить і пропонує одяг, його вистачає всім і всюди. І чому так, ми просто не розуміємо", – констатував Добромільський.

Очільник служби наголосив, що 10 дітей мають показання для навчання у спецзакладі, інші ж могли відвідувати загальноосвітні школи. Тому буде проведене відповідне дообстеження.

За його словами, правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо насилля та інших порушень законодавства.

"Ми ж рекомендували після цього моніторингового візиту негайно відселити всіх дітей в інший заклад, щоб ті вихователі взагалі не мали можливості спілкуватися з тими дітьми. Потім ми будемо ще раз із дітьми спілкуватися, тому що зараз після годинного спілкування із психологами вони вийшли на якийсь контакт. Ми розуміємо, що це насилля тривало не один день", – додав Добромільський.

Він зазначив, що до дітей не повинні мати доступу навіть ті вихователі, які знали про ситуацію, але мовчали й покривали порушення.

Рішення щодо існування закладу має ухвалити Львівська обласна рада, яка є власником приміщень.

28 вересня Лубінець заявив, що у Львівській області в дитячому навчально-реабілітаційному центрі зафіксовані можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми. За його даними, такі дії вчиняв директор установи.

7 жовтня в мережі почало ширитися відео, на якому вчителька навчально-реабілітаційного центру б’є дитину залізним прутом і кулаками, при цьому обзиваючи.

ОГП повідомив, що допитав понад 40 осіб та відсторонив керівника закладу.

7 жовтня 47-річній виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі, було вручено підозру.