Сили оборони уразили склад БК на аеродромі "Ханська" в російській Адигеї

На аеродромі базувалися десятки літаків та гелікоптерів

Аеродром у Росії (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 10 жовтня Сили оборони завдали удару по аеродрому окупантів у Адигеї. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі аеродрому "Ханська" відмічалася робота ворожої протиповітряної оборони, зафіксовано займання.

На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Завдання виконано силами й засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони повідомив, що на аеродромі дислокується 272 навчальна авіаційна база другого розряду Краснодарського військового авіаційного училища імені Сєрова. Об’єкт використовується ворожою авіацією для дозаправляння та ракетно-бомбових ударів по Україні.

Як зазначив співрозмовник, у момент атаки на аеродромі були розташовані російські бойові літаки та гелікоптери, зокрема:

→ Су-34 – 12 бортів;

→ Diamond DA42 – два борти;

→ Л-39 – 37 бортів;

→ Су-35С – чотири борти;

→ Мі-8 – два борти.

9 жовтня Військово-Морські сили ЗСУ у взаємодії з СБУ уразили базу зберігання ударних безпілотників типу Shahed у Краснодарському краї РФ.

У ніч проти 10 жовтня російські пропагандисти скаржилися на атаку на аеродром "Ханська". У місцевих пабліках з’явились відео пожежі у районі об’єкта.