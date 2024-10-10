У російській Адигеї атаковано військовий аеродром "Ханська" – відео
Російські воєнні пропагандисти пишуть, що в ніч проти 10 жовтня було атаковано військовий аеродром "Ханська" в республіці Адигея. У мережі ширяться відповідні відео.
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Аеродром "Ханська" розташований за три км від станиці Ханська і за шість км від Майкопа. Там базується 272 навчальна авіаційна база Полоцька, що входить до складу Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені О.К. Сєрова.
У мережі ширяться відео, на яких видно ймовірний вибух з подальшим займанням у районі летовища.
Місцева влада ніяк не коментувала ситуацію.
- У ніч проти 14 серпня 2024 року співрозмовник LIGA.net повідомив, що СБУ атакувала чотири аеродроми країни-агресорки: "Воронеж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ".
- Згодом проєкт "Схеми" показав супутникові фото наслідків удару по "Борисоглєбську": було видно, що українські дрони уразили північно-західну частину аеродрому, зруйнувавши кілька ангарів.
- На початку жовтня дрони знову атакували "Борисоглєбськ". Ось супутникові знімки.