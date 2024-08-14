З'явились фото наслідків нічного удару СБУ по російському аеродрому "Борисоглєбськ"

На супутникових фото видно, що українські дрони вразили північно-західну частину аеродрому, зруйнувавши кілька ангарів

Фото: Ресурс пропагандистів РФ

Журналісти проєкту Схеми від Радіо Свобода показали супутникові фото наслідків удару по російському аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ. У ніч проти 14 серпня дрони Служби безпеки України здійснили на нього атаку.

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На супутникових знімках Planet Labs від 14 серпня, які отримали Схеми, видно, що українські дрони вразили північно-західну частину аеродрому, зруйнувавши кілька ангарів.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський повідомив журналістам, що там знаходиться технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків.

На "Борисоглєбську", зокрема, базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35.

Фото: Planet Labs/Схеми

Фото: Planet Labs/Схеми

Фото: Planet Labs/Схеми

В ніч проти 14 серпня 2024 року співрозмовник LIGA.net повідомив, що СБУ атакувала чотири аеродроми країни-агресора: "Воронеж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ".

повідомив, що СБУ атакувала чотири аеродроми країни-агресора: "Воронеж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ". До цього російські ресурси заявляли про нібито дронову атаку по аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області, а також по об'єктах у Воронезькій області.

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