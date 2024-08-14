СБУ знищила "очі" російської ППО в Запорізькій області: радіолокаційну станцію вартістю $60 млн

РЛС ''Каста'' (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Бійці Служби безпеки України, які діють на передовій у Запорізькій області, виявили та скорегували вогонь по російській радіолокаційній станції дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2". Про це повідомили у пресслужбі державного правоохоронного органу.

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За словами військових, ця РЛС, вартість якої залежно від комплектації починається від $60 млн, фактично була "очима" російської протиповітряної оборони, що контролювала повітряний простір України.

Противник ховав її в тилу, ретельно маскував і часто змінював її місце розташування, зазначили у СБУ.

"З початку повномасштабної війни різні підрозділи Служби безпеки загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки", – додали у пресслужбі.

У вересні 2023 року джерело у Службі безпеки України повідомило про знищення такої системи РЛС "Каста" дроном спецслужби у Гір'ї Біловського району в Курській області РФ.

У лютому 2024-го бійці Головного управління розвідки вдарили по "Касті" поблизу російсько-українського кордону.

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