СБУ уничтожила "глаза" российской ПВО в Запорожской области: РЛС стоимостью $60 млн

РЛС Каста (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Бойцы Службы безопасности Украины, действующие на передовой в Запорожской области, обнаружили и скорректировали огонь по российской радиолокационной станции дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2". Об этом сообщили в пресс-службе государственного правоохранительного органа.

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По словам военных, эта РЛС, стоимость которой в зависимости от комплектации начинается от $60 млн, фактически была "глазами" российской противовоздушной обороны, контролировавшей воздушное пространство Украины.

Противник прятал ее в тылу, тщательно маскировал и часто менял ее месторасположение, отметили в СБУ.

"С начала полномасштабной войны разные подразделения Службы безопасности в целом поразили на линии фронта уже 166 средств российской ПВО и 446 радиоэлектронной борьбы, а также радиоэлектронной и радиотехнической разведки", – добавили в пресс-службе.

В сентябре 2023 года источник в Службе безопасности Украины сообщил об уничтожении такой системы РЛС "Каста" дроном спецслужбы в Горье Беловского района в Курской области РФ.

В феврале 2024-го бойцы Главного управления разведки ударили по "Касте" вблизи российско-украинской границы.

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