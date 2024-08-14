Появились фото последствий ночного удара СБУ по российскому аэродрому "Борисоглебск"
Журналисты проекта Схемы от Радио Свобода показали спутнику фото последствий удара по российскому аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. В ночь на 14 августа дроны Службы безопасности Украины совершили на него атаку.
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На получивших Схемы спутниковых снимках Planet Labs от 14 августа видно, что украинские дроны поразили северо-западную часть аэродрома, разрушив несколько ангаров.
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский сообщил журналистам, что там находится техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов.
На "Борисоглебске", в частности, базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35.
- В ночь на 14 августа 2024 года собеседник LIGA.net сообщил, что СБУ атаковала четыре аэродрома страны-агрессора: "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".
- До этого российские ресурсы заявляли о якобы дроновой атаке по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области, а также по объектам в Воронежской области.
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