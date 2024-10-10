В российской Адыгее атакован военный аэродром "Ханская" – видео
Аэродром "Ханская" (Архивное фото: ресурсы пропагандистов)

Российские военные пропагандисты пишут, что в ночь на 10 октября был атакован военный аэродром "Ханская" в республике Адыгея. В сети распространяются соответствующие видео.

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Аэродром "Ханская" расположен в трех км от станицы Ханская и в шести км от Майкопа. Там базируется 272 учебная авиационная база Полоцка, входящая в состав Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени А.К. Серова.

В сети распространяются видео, на которых виден вероятный взрыв с последующим возгоранием в районе аэродрома.

Местные власти никак не комментировали ситуацию.

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