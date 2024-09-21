Появился спутниковый снимок Тихорецка – горит на складе и рядом с аэродромом

Генштаб сообщал, что в момент удара на арсенале был очередной эшелон, доставивший по меньшей мере 2000 тонн боеприпасов, в том числе из КНДР.

Северокорейский комплекс с ракетой KN-23 (Иллюстративное фото: пропагандистские ресурсы)

На спутниковом снимке видно, что продолжаются пожары на складе боеприпасов и рядом с военным аэродромом в Тихорецком районе Краснодарского края РФ. Соответствующее фото опубликовал проект Радио Свобода "Схемы".

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На снимке со спутника Sentinel-2 за 21 сентября видны последствия ночной украинской атаки на арсенал боеприпасов – там идет пожар.

Продолжает гореть и рядом с военным аэродромом города Тихорецка, недалеко от склада боеприпасов.

Фото: Telegram Схемы

После обеда Геннеральный штаб ВСУ подтвердил: Силы обороны поразили два российских военных арсенала в Краснодарском крае и Тверской области. По данным военных, в момент удара в Тихорецке находился очередной эшелон, доставивший не менее 2000 тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.

Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) сообщал, что с осени 2023 года и до января 2024-го наблюдался резкий рост активности на Тихорецком и Моздокском складах боеприпасов. В апреле этого года эксперты предполагали, что Тихорецкое хранилище будет продолжать выполнять функции стратегически важного состава, обслуживающего поставки боеприпасов Северной Кореи в РФ для войны против Украины в обозримом будущем.

В октябре 2023-го ряд журналистов США заявляли об информации от Белого дома, что КНДР передала России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов – их доставили как раз в Тихорецк.

Фото: X / Laura Rozen

Ночью и утром о дроновой атаке, пожаре и детонации на складе боеприпасов в Краснодарском крае сообщали российские ресурсы — они же публиковали видео с взрывами и пламенем.

Собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что дроны спецслужбы поразили арсенал в Тверской области с артиллерийскими боеприпасами и ракетами для систем "Искандер и Точка-У".

Также он добавил, что дроны ведомства ударили по инфраструктуре военного аэродрома Шайковка в Калужской области.

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